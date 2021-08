Messina: chiuso un noto locale di San Filippo del Mela, ritenuto ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose

29 Agosto 2021 14:12

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno notificato il provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’attività di un locale pubblico, emesso dal Questore di Messina, su proposta della locale Arma, nei confronti del titolare di un’attività commerciale ubicata in San Filippo del Mela

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno notificato il provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’attività di un locale pubblico, emesso ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore di Messina, su proposta della locale Arma, nei confronti del titolare di un’attività commerciale ubicata in San Filippo del Mela. Il provvedimento è scaturito a seguito degli accertamenti svolti dalla Stazione Carabinieri di San Filippo del Mela, che hanno permesso di appurare come il predetto esercizio pubblico sia ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché come gli stessi avventori del bar si siano resi responsabili di episodi di violenza, per cui è stata anche informata l’Autorità Giudiziaria.

Continuano le attività di controllo della movida da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Milazzo, nonché le indagini volte all’ individuazione dei responsabili degli episodi di violenza avvenuti nel corso di questa estate.