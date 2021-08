Paralimpiadi di Tokyo, dopo Reggio Calabria fa festa anche Messina! Carolina Costa vince il bronzo nel judo

29 Agosto 2021 12:07

La messinese Carolina Costa trionfa nella finale per il bronzo nel judo femminile 70 kg alle Paralimpiadi di Tokyo: l’atleta siciliana sorprende con un improvviso ippon l’ucraina Harnyk

Lo Stretto grande protagonista alle Paralimpiadi di Tokyo! Reggio Calabria ha festeggiato l’argento di Anna Barbaro nel triathlon nella giornata di ieri, quest’oggi tocca a Messina festeggiare. L’atleta peloritana Carolina Costa sale sul terzo gradino del podio nel judo e vince la 9ª medaglia di bronzo per l’Italia nella kermesse giapponese. Dopo aver perso la semifinale che la avrebbe consentito l’accesso alla finale per l’oro, contro la kazaka Baibatina, Carolina Costa è rimasta concentrata in vista della finale per il bronzo che la vedeva opposta all’ucraina Anastasia Harnyk. Già campionessa del mondo a Lisbona e d’Europa a Genova, Carolina Costa ha dominato la sfida contro la Harnyk chiudendo con un letale ippon che le è valso il bronzo.