Messina: Bernardo Alagna nominato commissario straordinario dell’azienda sanitaria

5 Agosto 2021 10:24

Messina, il Commissario Asp: “lavorerò con immutato impegno e abnegazione per risolvere le problematiche socio sanitarie connesse al Covid e quelle dell’azienda sanitaria in tutta la provincia”

Il dott. Bernardo Alagna, è stato nominato con D.A. n.797 del 04/08/2021 dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Messina. “Vorrei anzitutto ringraziare l’assessore alla Sanità e il presidente della Regione Nello Musumeci – ha dichiarato il neo commissario straordinario – per la stima e la fiducia accordatami. Sono stati mesi di impegno proficuo per l’emergenza pandemica e le problematiche socio sanitarie connesse. Siamo riusciti grazie alla collaborazione con la task force regionale e all’impegno del Commissario per l’emergenza Covid 19 prof. Alberto Firenze, a creare una rete di dialogo, confronto e impegno comune per contrastare l’evento pandemico. Grazie anche ai colleghi e a tutto il personale dell’Asp di Messina che, con grande spirito di sacrificio e dedizione, hanno affrontato con coraggio e professionalità questa difficile battaglia. Rinnovo la mia disponibilità a lavorare con lo stesso impegno e abnegazione per l’azienda sanitaria, auspicando di lasciarci alle spalle presto i periodi bui e tornare alla normalità nei tempi più rapidi possibili. Stiamo lavorando per risolvere i problemi strutturali, organizzativi e gestionali dell’Asp di Messina, e poter progettare e costruire insieme per le nostre comunità un futuro di pronta ripresa e sviluppo e adeguata assistenza sanitaria in tutta la provincia”.