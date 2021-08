Messina: al Papardo si insedia il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia Dr. Daniele Pontoriero

4 Agosto 2021 18:05

Si è svolto stamattina la cerimonia di formalizzazione del contratto come Direttore di Unità Operativa Complessa in favore del Dr. Daniele Pontoriero, da due anni già Direttore facente funzione presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Il Dr. Pontoriero ha firmato il contratto dopo aver vinto il concorso presso l’A.O. Papardo di Messina sancendo diversi risultati di produttività per l’intero ospedale. “La UOC di Ortopedia è infatti divenuta riferimento per l’intera provincia – ha commentato il Direttore Generale Dr. Mario Paino – e in questo voglio ringraziare il Dr. Pontoriero per aver dato lustro all’azienda e a un reparto che ha visto aumentare la produttività sotto la sua direzione. Un aumento esponenziale unito anche alla crescita del fattore complessità degli interventi realizzati. Ortopedia ha oggi una equipe qualificata e operativa. Siamo orgogliosi di aver portato a termine questo percorso avviato proprio in occasione del nostro insediamento”. Insieme al Dr. Pontoriero oltre il Direttore Generale Mario Paino, l’intera direzione con il Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Ranieri Trimarchi e il Direttore Amministrativo Salvatore Munafò. “Esprimo soddisfazione a seguito di questa giornata – ha commentato il Dr. Pontoriero – anche per i risultati raggiunti frutto di una programmazione di squadra che ha fatto di questa realtà il reparto di ortopedia più grande della provincia di Messina.”