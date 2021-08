3 Agosto 2021 19:16

Melito Porto Salvo piange il giovane Giuseppe Minniti, morto dopo aver combattuto come un leone contro una grave malattia. Oggi si sono svolti i funerali

Paese in lutto a Melito Porto Salvo per la morte del giovane Giuseppe Minniti, deceduto dopo aver lottato per anni contro una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il 21enne ricordato da tutti come un ragazzo educato e sempre disponibile era un grande appassionato di moto e proprio oggi si sono svolti i funerali presso la Chiesa di San Giuseppe gremita di parenti, amici e conoscenti.