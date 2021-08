Il Circolo Velico Reggio ospiterà il meeting delle Scuole Vela FIV di Calabria e Basilicata: appuntamento il 27 agosto

24 Agosto 2021 10:51

Meeting delle Scuole Vela FIV della Calabria e della Basilicata al Circolo Velico Reggio il 27 agosto 2021

Si svolgerà al Circolo Velico Reggio il MEETING delle Scuole Vela della VI zona Calabria Basilicata a cui parteciperanno i giovanissimi atleti che hanno aderito ai corsi di vela dei circoli affiliati Fiv delle due regioni. Sarà un momento di socializzazione e di svago per i giovanissimi che si confronteranno in giochi di vela e di esperienza marinaresca, dimostrando di mettere in pratica quanto hanno appreso. Non sarà un raduno agonistico ma semplicemente una festa, un incontro che precede la ripresa delle attività scolastiche salutando con questo bellissimo sport che è la vela. Il raduno è previsto dalla Federazione Italiana Vela e saranno consegnati premi ed omaggi utili e graditi.

Per tale occasione la FIV ha messo a disposizione dei mezzi nuovissimi che saranno utilizzati, come il SUP, il Balance Board e il Kite Trainer.

A questo evento sono già iscritti numerosi atleti di età compresa dai sei ai 13 anni. La cornice è il Circolo Velico Reggio con le sue attrezzature e con il supporto di tecnici e mezzi nautici.