Italia, non c’è niente di St(r)ano! Medaglia d’oro nella 20 km di marcia per l’azzurro: 33 podi nel medagliere

5 Agosto 2021 10:56

Arriva la 33ª medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: Massimo Stano vince la 20 km di marcia, è il 7° oro per la compagine azzurra

Il gioco di parola è fin troppo facile: Italia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi, cosa c’è di St(r)ano? Di strano non c’è nulla, di Massimo Stano c’è tutto. Il marciatore azzurro ha firmato un vero capolavoro nella gara odierna, lottando con i migliori e ritrovandosi già a metà percorso fra i primi tre. Mentre si staccava un avversario dopo l’altro, l’azzurro proseguiva con il suo incedere ritmico e preciso, portandosi in prima posizione. Respinti gli assalti dei temibili giapponesi, padroni di casa, Yamanishi e Ikeda, Massimo Stano ha blindato la prima posizione vincendo la medaglia d’oro in 1’21”05. Per l’Italia è la 33ª medaglia delle Olimpiadi di Tokyo, la 7ª d’oro: il metallo più prezioso mancava, nella 20 km, dal successo di Ivano Brugnetti ad Atene 2004.