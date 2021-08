4 Agosto 2021 11:48

Maropati, Anselmo (Azione): “sulla Sp4 mantenuto l’impegno preso, ma qualche inetto si faccia un esame di coscienza”

Michele Anselmo, consigliere comunale di Maropati e responsabile provinciale enti locali di Azione, si dice entusiasta ed orgoglioso di quanto fatto: “oggi per tutto l’hinterland Maropatese è un bel giorno. Finalmente la strada provinciale 4, chiusa ormai da mesi, è stata riaperta in sicurezza con la promessa che entro dieci giorni inizieranno anche i lavori di bitumazione per circa 2 km. Abbiamo mantenuto l’impegno, grazie alla sinergia con la Città Metropolitana e con il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità, il dott. Carmelo Versace. Il tanto auspicato cambio di passo che ci aspettavamo c’è stato e finalmente si vede un ente vicino ai bisogni della gente”. “La politica – continua Anselmo – che sia nazionale, regionale, locale oppure l’amministrazione di un semplice condominio, ha come imperativo categorico un dovere morale oltre che pratico, ossia risolvere i problemi della gente e non ampliarli. Chi non lo fa, dimostrandosi inetto nell’amministrazione della cosa pubblica, vive di coscienza sporca recando danni alla comunità. Chi in questi mesi ha allungato il brodo, facendo da scarica barile per non assumersi responsabilità, si faccia un esame di coscienza”.