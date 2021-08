Marco Biagianti, dal Catania Calcio alla Meta Bricocity: è il nuovo Club Manager della squadra di Futsal entea

23 Agosto 2021 18:18

Marco Biagianti, storico capitano del Calcio Catania, è il nuovo club manager della Meta Catania Bricocity

Marco Biagianti è stato storico capitano del Calcio Catania, simbolo di una Serie A conquistata con sacrificio e abnegazione, caposaldo dei sacrifici d’appartenenza della Serie C, fino ad arrivare alla pazza sfida del futsal, che lo ha visto diventare parte importante di un gruppo che si è affermato come vice campione d’Italia.

Oggi arriva il momento di una nuova sfida, forse la più difficile per ogni atleta: abbandonare definitivamente pantaloncini e calzettoni.

La Meta Catania Bricocity è infatti lieta di annunciare il nuovo ruolo di Marco Biagianti che sarà dalla prossima stagione il nostro Club Manager.

Una figura importante, un collante tra giocatori e allenatore, tra allenatore e società, con un ruolo da protagonista anche nel Progetto della Scuola Calcio Meta Catania Bricocity. “E’ stato un anno ricco di emozioni per me – afferma Marco Biagianti – passare dal calcio al futsal non è stato facile, ma ho trovato una famiglia e un club importante con il quale abbiamo sfiorato lo scudetto. Oggi questa nuova opportunità in un ruolo diverso, ma sempre sul campo. Sarà stimolante e bello, essere un collante tra allenatore e squadra, tra società e squadra. Un profilo e un ruolo a 360 gradi con la responsabilità anche di un settore giovanile legato al progetto MetaRed dove stiamo cercando di fondere i principi del calcio completati da quelli del futsal. Una sfida avvincente, sono queste quelle che mi piacciono, ma sempre con la passione e il cuore, al servizio dei miei colori quelli rossazzurri”.

Percorso, quello della formazione manageriale, che ricalca la strada già percorsa da molti grandissimi campioni: da Zanetti a Totti passando per Nedved e Maldini: Marco Biagianti sarà un punto di riferimento a 360 gradi, dal settore giovanile fino alla prima squadra. Marco Biagianti e la Meta Catania Bricocity sono pronti ad affrontare insieme questo nuovo e stimolante percorso. Una strada fatta di programmazione, crescita, impegno e lavoro per far conseguire alla società rossazzurra un ruolo sempre più importante nel futsal e nel management sportivo italiano.