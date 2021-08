Il dio della velocità è italiano: Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo!

1 Agosto 2021 15:02

Marcell Jacob è l’uomo più veloce del mondo! Il velocista italiano chiude con il tempo di 9.80 sui 100 metri e vince l’oro alle Olimpiadi di Tokyo

In Giappone è una serata pazzesca, una di quelle che hanno reso grande lo sport italiano. Poco importa che in Italia sia pomeriggio, per festeggiare non conta il fuso orario. A pochi minuti dal pazzesco oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, vinto a 5 anni dal terribile infortunio che gli precluse l’Olimpiade di Rio de Janeiro 2016, l’Italia vince un’altra medaglia d’oro nell’atletica. Nella gara regina della velocità, i 100 metri, l’uomo più veloce al mondo indossa la divisa azzurra! Dopo una falsa partenza iniziale, il secondo tentativo è buono per tutti, soprattutto per lui: Lamont Marcell Jacobs vince una pazzesca medaglia d’oro fermando il cronometro sul 9.80, al termine di una gara a dir poco strepitosa. Argento all’americano Kerley battuto nel testa a testa finale (9.84). Terzo posto per uno dei grandi favoriti, il canadese De Grasse (9.89). Per definire la grandezza di questa storica medaglia per l’Italia, la prima d’oro nei 100, basta sottolineare una cosa: Jacobs succede a Usain Bolt nell’albo d’oro…