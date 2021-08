L’Italia nelle mani di Marcell Jacobs: la stella della velocità azzurra sarà portabandiera nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

5 Agosto 2021 09:49

L’Italia ha scelto il suo portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo: l’8 agosto, a sventolare il tricolore, sarà Marcell Jacobs

L’inaspettata medaglia d’oro nei 100 metri ha reso Marcell Jacobs l’atleta italiano più importante delle Olimpiadi di Tokyo. Lo sprinter di Desenzano del Garda ha trionfato nella gara regina di quella che viene definita la disciplina più importante delle Olimpiadi, l’atletica. Per questo motivo il suo successo viene messo una spanna sopra quello degli altri, fantastici, atleti che hanno vinto l’oro per l’Italia. Una vittoria che il Coni ha voluto premiare nominando Marcell Jacobs portabandiera della cerimonia di chiusura per l’Italia: “l’uomo più veloce del mondo” sventolerà la bandiera il prossimo 8 agosto alle 0re 13 italiane. La decisione è stata presa dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, d’intesa con il Capo Missione, Carlo Mornati.