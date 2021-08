“Marcell Jacobs è oro olimpico!” in tutte le lingue del mondo: la vittoria fa emozionare anche i telecronisti stranieri [VIDEO]

2 Agosto 2021 13:14

Marcell Jacobs emoziona con la sua vittoria dell’oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo: il commento stupefatto dei telecronisti stranieri

Una medaglia storica, la prima per l’Italia nei 100 metri, gara regina dell’atletica. Una prima volta d’oro per Marcell Jacobs diventato l’uomo più veloce al mondo grazie al successo ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo. Una vittoria in grado di emozionare, non solo l’intera Italia, ma anche il resto del mondo. Eurosport ha raccolto in un video, che vi proponiamo in calce all’articolo, il commento della finale dei 100 metri da parte dei telecronisti stranieri: un racconto emozionante che spazia dall’inglese al tedesco, dal francese allo spagnolo ma anche danese e polacco. Certo, l’italiano non si batte… neanche in telecronaca!