Italia, siamo a 32! Manfredi Rizza d’argento nella canoa K1 200 metri: l’oro sfuma per 45 millesimi

5 Agosto 2021 09:19

Manfredi Rizza vince la medaglia d’argento nella canoa k1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo: il medagliere dell’Italia conta adesso ben 32 medaglie

A poche ore dal bronzo di Gregorio Paltrinieri, per l’Italia arriva un’altra medaglia! Notte fruttuosa per i colori azzurri, con un altro podio che arriva sempre dall’acqua. Il canoista Manfredi Rizza vince la medaglia d’argento nella canoa k1 sulla distanza dei 200 metri. Un finale tutto da vivere quello in cui l’azzurro e l’ungherese Sandor Totka si sono dati battaglia, arrivando praticamente insieme. È servito il fotofinish per stabilire il vincitore: l’oro è andato, purtroppo, al canoista magiaro che ha tagliato il traguardo 45 millesimi di secondo prima del nostro Rizza che si è preso l’argento. Quella di Rizza è la medaglia numero 32 per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, eguagliato il risultato di Atene 2004.