7 Agosto 2021 16:24

Lazzaro, la denuncia di un cittadino: “manca l’acqua da tre giorni a Capo d’Armi, i turisti vanno via e chi di competenza non dà spiegazioni”

I disservizi idrici non caratterizzano solo la città di Reggio Calabria ma anche i paesi limitrofi. Un cittadino di Lazzaro denuncia: “da tre giorni manca l’acqua a Capo d’Armi ed i turisti inferociti abbandonano le case prese in affitto. Purtroppo chi di competenza non dà spiegazioni oltre che una previsione di quando possa tornare l’acqua nelle abitazioni”, conclude.