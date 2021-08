29 Agosto 2021 14:49

Maltempo, in Calabria insistono diversi nuclei temporaleschi che hanno prodotto accumuli pluviometrici fino a quasi 50mm

E’ una domenica di fine agosto tempestosa in Calabria dove insistono numerosi temporali. I primi fenomeni sono iniziati già nella notte. In mattinata si registravano i seguenti accumuli pluviometrici: 46mm a Montalto Uffugo, 40mm a Filadelfia, 39mm a Zungri, 34mm a Rende. Segnalata, inoltre, una tromba marina al largo di Cetraro, in provincia di Cosenza.

Foto di repertorio