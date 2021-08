Maltempo: Fontana, ‘sì a Stato emergenza passo concreto per ritorno normalità’

26 Agosto 2021 19:24

Milano, 26 ago. (Adnkronos) – Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha ricevuto la comunicazione ufficiale con la quale il presidente del Consiglio ha dichiarato lo ‘Stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese’. Per l’attuazione degli interventi più urgenti vengono contestualmente stanziati i primi 3 milioni di euro.

“Da subito ci siamo mossi – ricorda Fontana – per fornire tutto l’aiuto e il supporto necessario alla popolazione così pesantemente colpita durante i mesi estivi. Questo riconoscimento da parte del governo, che ringrazio per la velocità con la quale ha riconosciuto lo ‘stato di emergenza’, è un altro passo concreto per tornare alla normalità il prima possibile. La Lombardia continuerà a fare tutto di nostra competenza per prevenire ulteriori eventi calamitosi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Territorio e Protezione civile che ha sempre seguito da vicino l’evolversi della situazione. “Mi unisco – ha concluso – ai ringraziamenti del presidente e li estendo anche ai numerosi volontari di Protezione civile che, insieme ai vigili del fuoco, sono prontamente intervenuti per ripristinare la sicurezza e aiutare le popolazioni in un momento di grande difficoltà”.