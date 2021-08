26 Agosto 2021 11:04

Maltempo: una tromba d’aria si è abbattuta sul lungomare di Falerna creando numerosi danni. Le immagini

Paura in Calabria dove una tromba d’aria si è abbattuta nella zona del Lungomare di Falerna creando numerosi danni. Difatti, lidi ed esercizi commerciali hanno visto sedie, tavolini, sdraio, ombrelloni e gazebo spazzati via dal vento. Dopo una lunga fase di bel tempo e temperature elevate nella nostra regione torna il maltempo. Al momento non si registrano danni a persone. In alto la FOTOGALLERY completa.