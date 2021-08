Maltempo a Reggio Calabria: tromba d’aria a Catona, tanta paura e alberi divelti

26 Agosto 2021 20:08

Maltempo: giornata di forte maltempo a Reggio Calabria. Rinviata la proiezione di un film in programma nel calendario del Catonateatro

E’ stata una giornata caratterizzata da forti temporali in Calabria con pioggia e maltempo estremo. Questa mattina una tromba d’aria ha creato distruzione e panico a Falerna, nel pomeriggio un evento simile ha divelto alberi e procurato tanta paura nella zona di Catona a Reggio Calabria, come si evince dalla foto in evidenza. In questi giorni nell’area è in programma il Catonateatro e a causa del maltempo, la proiezione dell’atteso film “Dio è donna e si chiama Petrunya” è stato posticipato da questa sera a Sabato 28 Agosto alle ore 21:15.