Mafia: Ordine architetti Palermo, ‘Comune restauri rudere sorelle Pilliu’

14 Agosto 2021 16:25

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) – “Far nascere un Centro di documentazione sulla storia del quartiere Leoni nel rudere delle sorelle Pilliu, come simbolo concreto della resistenza alla mafia dell’Edilizia”. L’idea parte dall’Ordine degli Architetti di Palermo presieduto da Iano Monaco che, nel partecipare al dolore per la scomparsa di Maria Rosa Pilliu, lancia una proposta all’Amministrazione comunale di Palermo: ‘Restauri, a sua cura e spese, il rudere delle sorelle Pilliu ‘ scrive Monaco a nome di tutto il Consiglio – per farne il concreto simbolo della resistenza delle sorelle Pilliu”.

Il rudere della vecchia palazzina si trova in piazza Leoni, alla base di un grande edificio moderno. Maria Rosa (morta ieri per un infarto) e Savina Pilliu, sottolineano gli Architetti, ‘hanno saputo resistere, loro piccole proprietarie di un piccolo bene immobiliare, alla prepotenza e alle lusinghe della mafia dell’edilizia palermitana. Il rudere è isolato e in evidente contrasto con l’edilizia circostante della piazza, come isolate furono nel tempo le sue proprietarie”.

L’Ordine auspica anche che vengano ‘messe in atto, nel palazzo che sovrasta la vecchia palazzina, le prescrizioni riduttive dei distacchi previste dalla sentenza emessa dal Tribunale. Siamo certi ‘ dice Monaco – che alla richiesta si assoceranno gli altri Ordini e Collegi tecnici della nostra città (Ingegneri, Geologi, Geometri) in modo che, tutti insieme, si possa contribuire, con i propri iscritti, alla redazione del progetto e alla direzione dei lavori”.