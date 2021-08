M5S e la svolta ‘nordista’, Conte: “grande fraintendimento, non permetto che ci sia questa interpretazione”

19 Agosto 2021 14:26

“Nessuno si permetta di dire, per quanto fatto al governo, che il Movimento 5 Stelle vuole trascurare il Sud”, ha affermato l’ex Premier

“Un svolta ‘nordista’ per il Movimento 5 Stelle? È un grande fraintendimento, una grande sciocchezza. Non permetto che ci sia questa interpretazione”. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti che a Salerno gli chiedevano delle lettera su Milano inviata nei giorni scorsi al Corriere della Sera. “Per il Movimento – prosegue l’ex presidente del Consiglio – avere ammesso di aver commesso errori nel dialogo con il Nord non significa che non si guarda al Sud. Nessuno si permetta di dire, per quanto fatto al governo, che il Movimento 5 Stelle vuole trascurare il Sud. Non è nell’ordine delle cose. Un maggior dialogo con i ceti produttivi, le partite iva, le piccole e medie imprese, non è incompatibile con l’attenzione per il Sud. Dobbiamo guardare a tutto il Paese perché si rilancia tutto insieme”.