Lutto a Reggio Calabria, addio a Nuccio Oliva: era un funzionario all’Ispettorato del Lavoro

17 Agosto 2021 15:58

L’uomo è deceduto all’età di 68 anni

Reggio Calabria in lacrime per la morte di Nuccio Oliva. L’uomo era un funzionario all’Ispettorato del Lavoro, è deceduto all’età di 68 anni. In lutto anche la famiglia del giornalista reggino Gianni Baccellieri, cognato del defunto. Al dolore dei familiari si unisce la redazione di StrettoWeb che porge le più sentite condoglianze.