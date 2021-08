Paralimpiadi di Tokyo, Luigi Beggiato d’argento nei 100 sl S4: l’azzurro superato nel finale da Suzuki

26 Agosto 2021 10:57

Arriva anche l’8ª medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la seconda d’argento: Luigi Beggiato chiude al secondo posto la gara dei 100 sl categoria S4

Italia grande protagonista anche nella seconda giornata delle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo. Per la compagine azzurra arriva l’8ª medaglia, ancora una volta con il nuoto grande protagonista. Dopo l’oro di Francesco Bocciardo e il bronzo di Monica Boggioni, arriva a stretto giro di posta anche la medaglia d’argento di Luigi Beggiato nei 100 sl categoria S4. Grande gara per il nuotatore italiano, primo al passaggio dei 50 metri e superato solo nel finale dal giapponese Suzuki.