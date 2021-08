Basket, Dierre Reggio Calabria: ufficiale il colpo Luca Laganà

26 Agosto 2021 11:14

La Dierre Reggio Calabria ufficializza Luca Laganà come nuovo colpo in entrata

Adesso è ufficiale: Luca Laganà è un nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria. Reggino nell’anima e nel cuore. Colpo importante e rappresentativo del General Manager Daniele Saccà. Luca Laganà, classe 1991 è uno dei giocatori più rappresentativi della città e non solo. Figlio d’arte, suo padre Lucio è stato uno dei giocatori reggini più forti di sempre volato in A1 con la grande Viola, Luca ha mosso i primi passi nel Cap Reggio, sotto la guida del Professore Melara giocando, da giovanissimo nella vecchia Serie C2. Successivamente, si è formato in una delle scuole di Basket più prolifiche ed organizzate d’Italia, la Pallacanestro Reggiana, giocando al fianco degli azzurri Melli e Cervi, accanto a talenti del calibro del fratello minore Marco, Pini, Viglianisi e non solo. Membro stabile delle nazionali giovanili ha proseguito la sua carriera in A2 a Imola. In B ha giocato con la Cestistica Bernalda e Viola prima di fare ritornare nella sua “Reggio”. Tante esperienze, da condottiero dominante e Capitano vero con le canotte di Val Gallico e Lumaka, la sua squadra di famiglia, ed oggi la scelta di ripartire con entusiasmo dal progetto del Presidente Roberto Filianoti con la voglia del primo tiro a canestro. Personaggio positivo a trecentosessanta gradi: Formatore minibasket, Dottore in Scienze della Comunicazione, attivo nel sociale per il bene del territorio calabrese e, ovviamente, del suo primo grande amore, la pallacanestro.