Acr Messina, arriva l’ufficialità per Simonetti: biennale per il centrocampista

17 Agosto 2021 17:05

Arriva l’annuncio dell’Acr Messina in merito all’acquisto di Lorenzo Simonetti, già in città da giorni

L’Acr Messina ufficializza l’arrivo di Simonetti, già in città da giorni insieme a Carillo, altro calciatore per cui si attende l’annuncio. “ACR Messina – si legge – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Simonetti. Il centrocampista classe ’96, proviene dal Parma Calcio 1913 e si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23. Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, esordisce tra i professionisti con la maglia del Parma. Nella stagione 2017/18 e successiva si trasferisce al Renate. Finita l’avventura con la società brianzola, Simonetti si lega per una stagione al Carpi per poi sposare la causa della Pistoiese”.