10 Agosto 2021 20:18

Vibonese-Reggina non si gioca più alle 17.30, cambia l’orario del match del Luigi Razza di domani

Cambia l’orario dell’amichevole in programma domani, mercoledì 11 agosto, al Luigi Razza di Vibo Valentia. Così come comunicato dall’Us Vibonese, il calcio d’inizio di Vibonese-Reggina, inizialmente in programma alle ore 17:30, è stato posticipato alle ore 18:30. Lo comunica il sito ufficiale amaranto in una breve nota.