Vacanze in Sicilia per il proprietario di Amazon: Jeff Bezos a Panarea con il suo mega yacht

22 Agosto 2021 10:26

Dopo l’arcipelago elogiano lo yacht più grande al mondo è stato avvistato al largo della costa palermitana, di fronte a Balestrate

Le isole Eolie restano la meta estiva preferita di magnati arabi, americani, russi e tedeschi e tra questi non poteva mancare Jeff Bezos, approdato con il suo gigantesco Flying fox di 136 metri nella piccola Panarea. Era già accaduto due anni fa che l’imprenditore sceglieva di recarsi in vacanza nel paradiso siciliano. Non è stata questa l’unica tappa siciliana del proprietario di Amazon. Dopo l’arcipelago elogiano, infatti, lo yacht più grande al mondo è stato avvistato al largo della costa palermitana, di fronte a Balestrate.

Costruito nel 2019, il Flying fox può accogliere 25 ospiti. I membri dell’equipaggio sono invece una cinquantina. Il fondatore di Amazon – secondo Forbes – è l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 177 miliardi, ha recentemente superato Elon Musk.

Flying Fox è composto da 136 metri di lusso ed alta tecnologia. È lo yacht più costoso di sempre: vale almeno mezzo miliardo di dollari ed è stato costruito nei prestigiosi cantieri tedeschi Lürssen, a Brema, battente bandiera della Cayman Islands. A bordo sono presenti un salone di bellezza, spa, cinema, moto d’acqua, due eliporti con elicottero e un centro per le immersioni. Per noleggiare il Flying Fox una settimana si parte da 3 milioni di euro.