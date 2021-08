7 Agosto 2021 10:46

Tutto il mondo celebra il successo dell’Italia nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo. Tranne la Gran Bretagna! “No, ancora l’Italia”, il commento degli inglesi battuti nel finale

Dopo il successo di Marell Jacobs nei 100 metri, l’Italia raddoppia con un altro oro conquistato nella staffetta 4×100. Il quartetto Patta, Jacobs, Desalu e Tortu ha fatto fuoco e fiamme in pista, con delle sgasate in grado di restare nella storia della disciplina e soprattutto in quella italiana. Tutto il mondo ha celebrato l’incredibile successo degli italiani… tranne la Gran Bretagna. In un video realizzato da ‘Eurosport’ con il commento della vittoria italiana in tutte le lingue del mondo, mentre la vittoria al fotofinish di Tortu viene celebrata ad ogni latitudine, il telecronista britannico commenta sconsolato: “no, ancora l’Italia… vi sembra vero?”. Dopo l’Europeo di calcio, l’azzurro è il colore degli incubi per gli inglesi!