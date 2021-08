6 Agosto 2021 16:10

Arriva la trentottesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: la staffetta maschile 4×100 vince l’oro al termine di una gara pazzesca

Se è un sogno non svegliateci! L’Italia continua a vivere un’Olimpiade ricca di emozioni grazie ad una super atletica che regala medaglie su medaglie, tutte del metallo più prezioso. Con ancora negli occhi il successo di Marcell Jacobs nei 100 metri, si ritorna in pista per la 4×100 proprio con l’alfiere azzurro e i compagni della staffetta Patta, Desalu e Tortu. Una gara in cui l’Italia non partiva da favorita, ma veniva tenuta d’occhio visti i grandi progressi. E come per la finale dei 100, é arrivata una nuova, pazzesca, impresa. Buona prima frazione di Patta che lancia Jacobs: lo sprinter azzurro legittima il suo oro nei 100 con una sgasata incredibile risultando imprendibile per chiunque. Testimone a Fausto Desalu che va fortissimo in curva e poi tocca a Filippo Tortu, il ragazzo dal quale ci si aspettava molto in singolo, ma che ha deluso. Oggi il riscatto: il giovane velocista corre splendidamente e completa il capolavoro davanti a Gran Bretagna e Canada. Sono 38 medaglie per l’Italia, 10 d’oro e 7° posto nel medagliere. Non è un sogno, è la realtà!