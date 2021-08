1 Agosto 2021 08:45

L’Italia vince una storica medaglia di bronzo nella finale della staffetta 4×100 mista: Cecco, Martinenghi, Burdisso e Miressi si piazzano alle spalle di USA e Gran Bretagna

Arriva un’altra medaglia dal nuoto italiano che si conferma fucina di grandi successi olimpici. Storico bronzo nella staffetta 4×100 che vedere prendere fuoco alla corsia numero 4, quella occupata dagli azzurri: Thomas Ceccon a dorso in 52″52 è secondo, Nicolò Martinenghi idem si difende con una frazione a rana in 58″11, Federico Burdisso scivola al terzo posto a farfalla ma con un ottimo 51″07 che Alessandro Miressi dopo la frazione a stile libero in 47″47 difende per un bronzo dolcissimo. Solo due i precedenti olimpici sul podio: la 4×200 sl di Atene 2004, sempre di bronzo; e la 4×100 sl sempre qui a Tokyo con Miressi e Ceccon ancora protagonisti. L’oro è andato agli USA con un super Dressel, capaci di ritoccare il record mondiale in 3’26″79. Seconda la Gran Bretagna da record europeo in 3’27″51, terzi gli azzurri con il crono di 3’29″17. Sotto il podio la Russia in 3’29″22.