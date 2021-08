Farfalle di bronzo nella ginnastica ritmica! Sono 40 medaglie per l’Italia, è record: almeno un podio ogni giorno

8 Agosto 2021 09:32

Per l’Italia arriva anche la 40ª medaglia: le Farfalle della ginnastica ritmica vincono il bronzo dietro Russia e Bulgaria. Azzurri almeno una volta a medaglia ogni giorno

Cifra tonda, sono 40! Anche nella giornata conclusiva, quella in cui ci sarà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia conquista un’altra medaglia. Il merito è delle Farfalle della ginnastica ritmica che si mettono al collo il bronzo classificandosi terze dietro a Bulgaria e Russia. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea hanno volteggiato nell’aria con la solita grazie che le contraddistingue, eseguendo esercizi precisi e in grado di incantare l’occhio di spettatori e giudici. Una medaglia meritatissima che permette all’Italia di ottenere un piccolo record: in tutti i giorni delle Olimpiadi di Tokyo è arrivata, almeno una volta, una medaglia.