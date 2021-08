Linea Verde Estate, Messina torna protagonista: domenica 8 agosto le immagini su Rai 1

2 Agosto 2021 12:21

“Colei che dilania” sarà un viaggio sulle sponde di Cariddi, in quello che sicuramente è uno dei luoghi simbolo per i cittadini di Messina

Le telecamere di Rai 1 restano in riva allo Stretto. Dopo la visita alla costa tirrenica calabra, Linea Verde Estate si sposta a Messina. Il lago di Ganzirri e la riserva di Capo Peloro saranno omaggiati domenica 8 agosto, alle ore 12.20, in occasione del prossimo appuntamento del programma condotto da Marco Bianchi e Angela Rafanelli. “Colei che dilania” sarà un viaggio sulle sponde di Cariddi, in quello che sicuramente è uno dei luoghi simbolo per i cittadini messinesi. Gli spettatori entreranno nel pieno della tradizione peloritana tra piatti tipici e paesaggi meravigliosi. Un luogo, Capo Peloro, che nasconde storia e mito: dalle leggende di Colapesce alle opere di Caravaggio, il tutto sarà raccontato in tv anche attraverso i disegni di Lelio Bonaccorso.