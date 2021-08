L’Fc Lamezia Terme fa sul serio: arrivano gli ex Reggina Camilleri e Salandria!

25 Agosto 2021 21:23

Che colpi per l’Fc Lamezia Terme: ufficiali gli arrivi di Vincenzo Camilleri e Francesco Salandria

Una neonata società per unire le forze, fare la voce grossa in Serie D e riportare la città di Lamezia nel professionismo. Abbastanza chiari gli obiettivi del Football Club Lamezia Terme, che da qualche settimana ha iniziato ad annunciare colpi di rilievo in entrata, tra cui i vari Laribi e Maimone oltre a vari prospetti della Primavera della Reggina. Gli ultimi due, però, rappresentano due assoluti lussi per la categoria. Anche loro passati dalla Reggina, ma in prima squadra e più di recente. Il club lametino ha infatti annunciato l’arrivo di Vincenzo Camilleri e Francesco Salandria.

Il primo, difensore classe ’92, si ricorda soprattutto per via dell’incredibile vicenda ai tempi delle giovanili amaranto, quando da giovanissimo passò al Chelsea. Poi il ritorno in patria, alla Juventus, prima di tanta Serie C, tra cui anche un’altra parentesi con la Reggina: “Sono entusiasta di far parte di questo gruppo e di questo progetto – ha detto Camilleri – L’entusiasmo del Presidente Saladini e di tutta la società è veramente contagioso, mi hanno fortemente convinto con il loro progetto e con la loro carica. Metterò in campo tutta la grinta per aiutare i miei compagni e per regalare alla città di Lamezia qualcosa di grande!”.

Francesco Salandria, seppur solo per metà stagione, può essere annoverato tra gli eroi promozione della Reggina dalla Serie C alla Serie B. Centrocampista classe ’95 nato a Trebisacce, anch’egli è cresciuto calcisticamente tra le mura del Sant’Agata, con il quale ha esordito in B prima di girovagare soprattutto tra Calabria e Sicilia. “Sono molto contento di essere al Lamezia Terme – ha dichiarato Salandria – una società dalle altissime ambizioni e con in mente lo sviluppo di un progetto a lungo termine. Credo che il gruppo di giocatori che si sta creando abbia tutti i presupposti per un campionato importante. Ringrazio la società per aver creduto in me e darò di tutto in campo per ripagare la fiducia che in me è stata riposta”.