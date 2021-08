Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di riso alla marinara

8 Agosto 2021 11:53

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di riso alla marinara

Sfizioso piatto unico l’insalata di riso alla marinara è una gustosissima variante della classica insalata di riso capace di racchiudere gusto, leggerezza ed ottime proprietà nutrizionali.

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 55 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

320 gr. di riso per insalate

800 gr. di cozze

800 gr. di vongole

1 kg di polpo

Pomodorini pachino

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Per preparare questa insalata di riso iniziate dal polpo: cuocetelo in acqua salata per 30 minuti e fatelo raffreddare nella sua acqua prima di tagliarlo a rondelle. Immergete in acqua e sale le vongole e fatele spurgare e nel frattempo pulite i gusci delle cozze sciacquandoli ed eliminando le incrostazioni con l’aiuto della lama del coltello e di una paglietta d’acciaio. Versate un filo d’olio in una padella antiaderente e fate rosolare uno spicchio d’aglio, unite le cozze e le vongole ed aspettate qualche minuto finchè non saranno aperte. Sgusciate i molluschi, conservate il liquido di cottura dopo averlo filtrato ed unitelo all’acqua per la cottura del riso. Cuocete il riso e dopo averlo scolato versatelo in una ciotola con un filo d’olio affinchè non si attacchi, aggiungete le cozze, le vongole, il polpo, i pomodorini tagliati a pezzetti ed una spolverata di prezzemolo tritato. Amalgamate bene tutto e servite.

Conservazione

L’insalata di riso alla marinara si conserva in frigo 1-2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici di questo piatto

Potenti antiossidanti capaci di rallentare l’invecchiamento cellulare le cozze sono un’ottima fonte di proteine nobili utili al mantenimento della massa muscolare ed un integratore naturale di ferro assimilabile che aiuta a contrastare gli stati di affaticamento grazie anche alla presenza di vitamina B, iodio e magnesio. In questa ricca insalata sono accostate alle vongole molluschi dal gusto intenso, leggeri, digeribili ed energizzanti grazie ai minerali che racchiudono fra cui calcio, ferro, magnesio e potassio. Ipocalorico e proteico il polpo, il cui habitat ideale è il mar Mediterraneo, è un ottimo ingrediente per piatti sani e leggeri ed ha un alto potere saziante.

Consiglio della zia

Arricchite l’insalata di riso alla marinara con filetti di alici sott’olio.