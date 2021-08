Le Ricette di StrettoWeb – Cannelloni di mare

4 Agosto 2021 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei cannelloni di mare

Gustosa alternativa ai cannelloni tradizionali solitamente ripieni di carne o ricotta i cannelloni di mare sono farciti con cozze, gamberi e filetti di tonno racchiusi in un soffice purè di patate. Tutto il sapore del mare in un piatto davvero squisito!

Difficoltà: media

Preparazione: 30 minuti

Cottura: 1 ora e 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

500 gr. di sfoglie di pasta all’uovo

1 Kg di cozze

200 gr. di gamberi

200 gr. di filetti di tonno

500 gr. di patate

100 ml. di latte intero

20 gr. di burro

30 gr. di parmigiano reggiano

400 gr. di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di basilico

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Per preparare i cannelloni iniziate dal purè di patate: lessate le patate per circa 30 minuti e lasciatele intiepidire prima di sbucciarle. Passatele nello schiacciapatate, aggiungete un pizzico di sale e intanto mettete il latte a riscaldare. Appena caldo versatelo in una pentola insieme al passato di patate e mescolate con una frusta per qualche secondo prima di mantecare col burro e col parmigiano. Preparate il sugo di pomodoro con la passata, uno spicchio d’aglio, un filo d’olio ed il basilico e tenetelo da parte. Grattate i gusci delle cozze sotto l’acqua corrente, metteteli in un tegame facendoli aprire a fiamma alta ed estraete i molluschi. Pulite i gamberi crudi togliendo la testa ed il guscio e passateli in padella con un filo d’olio per pochi minuti. Sgocciolate i filetti di tonno e sminuzzateli, uniteli alle cozze sgusciate ed ai gamberi ed amalgamateli al purè di patate. Farcite le sfoglie con il ripieno, arrotolatele e sistematele su una teglia imburrata. Versate sopra il sugo di pomodoro ed infornate i cannelloni a 200 gradi per 20 minuti.

Conservazione

I cannelloni di mare si conservano in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Un accostamento ricco di nutrienti è racchiuso in questi cannelloni dal gusto intenso: le cozze, integratori naturali di ferro assimilabile e fonte di proteine nobili, si uniscono infatti ai gamberi, crostacei simili al pesce bianco per il basso contenuto calorico e valida fonte di proteine e sali minerali, fra cui lo iodio che influisce positivamente sulla tiroide. Completa questa ricca farcitura il tonno che mantiene, anche nella versione in scatola, le caratteristiche nutrizionali di quello fresco ed è un valido alimento della dieta mediterranea.

Consiglio della zia

Per farcire i cannelloni scegliete il pesce in base ai gusti.