Salernitana-Reggina 2-0, le pagelle di StrettoWeb: Micai e Montalto da rivedere, bene Hetemaj e gli ingressi dalla panchina

16 Agosto 2021 23:00

E’ appena terminata Salernitana-Reggina, gara di Coppa Italia ed esordio in gara ufficiale per entrambe le squadre, ad una settimana dal campionato: le pagelle della nostra redazione

La Reggina perde a Salerno e saluta la Coppa Italia al primo turno. La squadra di Aglietti soccombe sotto i colpi di Bonazzoli, che mette a segno una doppietta. Buoni, però, i segnali mostrati dal team amaranto in fase di palleggio e di costruzione della manovra. Essenziale, ma si sapeva, l’arrivo degli attaccanti, in virtù di qualche errore in fase di finalizzazione. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Micai 5.5 – Troppe uscite sanguinose, che rischiano di arrecare danni. Non ha colpe sui gol.

Lakicevic 6 – Ha meno compiti di spinta rispetto a Di Chiara, ma fa il suo in entrambe le fasi senza infamia né lode.

Cionek 6 – Non eccelle e non sbaglia, sufficiente.

Stavropoulos 5.5 – Sul primo gol qualche responsabilità ce l’ha: maglia troppo larga, seppur Bonazzoli faccia una gran giocata.

Di Chiara 6 – Mezzo voto in meno per essersi fatto beffare troppo facilmente dall’avversario in occasione del 2-0. Kechrida ne approfitta più volte, nella ripresa, per saltarlo. In fase offensiva, però, spinge che è un piacere fino all’ultimo minuto. Buona pedina per Aglietti, che sfrutta l’ampiezza di campo e la spinta delle fasce.

Ricci 6 – Sembra leggerino, a dispetto della grande fisicità avversaria, e si ritrova a commettere più di qualche errore di precisione nei passaggi. Sfiora però il gol nel primo tempo con una bellissima conclusione a giro.

Hetemaj 6.5 – Padronanza del campo e del pallone, palleggio ed esperienza. Ottima impressione e buona prestazione quella dell’ex Chievo, tra le note liete.

Crisetig 6+ – Ordinato, dà del tu al pallone insieme a Hetemaj in mezzo al campo.

Laribi 6 – Si accentra di più rispetto a Ricci, lasciando campo a Di Chiara dal suo lato. Pericolose due sue conclusioni da fuori.

Rivas 5.5 – Pur essendo nel vivo del gioco, non si è mai dimostrato pericoloso. Giocata mai tentata, troppo timido. Aglietti confida molto in lui, anche in zona offensiva.

Montalto 5.5 – Qualche errore di troppo per l’attaccante, che sbaglia un gol facile nel primo tempo e qualche appoggio di troppo nella ripresa.

dal 58′ Menez 6.5 – Buon ingresso del francese, che mette pepe alla manovra offensiva stazionando tra le linee.

dal 58′ Bellomo 6.5 – Anche lui entra bene, mettendo in mezzo un’infinità di palloni.

dal 67′ Denis 6 – Meglio di Montalto: si sbraccia come sempre aprendo il gioco e facendo salire la squadra. Troppo solo lì davanti in mezzo ai giganti granata.

dal 67′ Adjapong 6 – Spinge di più rispetto a Lakicevic e si dimostra anche più intraprendente. Ha bisogno di minuti nelle gambe per riprendere il ritmo partita.

dal 77′ Bianchi sv –