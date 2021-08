Reggina-Ternana 3-2, le pagelle di StrettoWeb: Rivas devastante, Lakicevic alle Olimpiadi. Male Cionek

29 Agosto 2021 22:42

E’ appena terminata Reggina-Ternana, la seconda al Granillo del campionato di Serie B: le pagelle di StrettoWeb

Ecco la prima. La Reggina batte la Ternana per 3-2 dopo una partita emozionante, pazzesca e per cuori forti. Va in superiorità numerica ma sotto nel risultato, poi la pareggia e ristabilisce la parità (fa tutto Menez) e infine la chiude con Galabinov e Rivas, prima della sofferenza finale. E proprio l’honduregno è il migliore in campo. Di seguito le nostre pagelle.

Micai 6.5 – Nei gol non può nulla, ma la vittoria è anche sua. In avvio fa il miracolo su Falletti. All’ultimo secondo, sinceramente, non sappiamo. Si mette a pregare e l’avversario spara alto.

Lakicevic 7 – Ci chiediamo perché non lo si sia visto alle Olimpiadi, a gareggiare per la Serbia magari contro il nostro Jacobs. Doveva uscire nel finale, ma Adjapong non entra e lui si fa i 100 metri da una bandierina all’altra.

Cionek 5 – La Reggina subisce due reti e le responsabilità sono entrambe sue. Nel primo gol si lascia andare Falletti, nel secondo lascia troppo spazio a Mazzocchi. Ok il distanziamento, ma forse si esagera…

Stavropoulos 7 – Seconda partita, seconda grande prestazione, ma ormai non è più una sorpresa. In anticipo, di testa, in marcatura, legge bene tutte le situazioni e non commette sbavature. Perfetto.

Di Chiara 6.5 – Anche lui, come Lakicevic, motorino instancabile. Mette dentro il pallone che Galabinov stampa sulla traversa e che poi regalerà il rigore.

Ricci 5.5 – Come a Salerno, come contro il Monza. Paradossalmente, meglio con la parità numerica, poi si spegne lentamente e nel finale è stanco e viene sostituito.

Hetemaj 6 – Fa tutto lui, potrebbe giocare da solo, stile pallone contro il muretto quando eravamo ragazzini: sbaglia, e anche più di qualcosa (fa sempre un tocco in più), ma non si tira mai indietro, va su ogni pallone dimostrando personalità ed esperienza. E’ lui che si guadagna il fallo che porta al rosso di Agazzi.

Crisetig 6.5 – L’ammonizione iniziale lo condiziona, ma era prevedibile. Contribuisce anche lui, nella ripresa, alla rimonta e alla sofferenza finale.

Rivas 7.5 – Un portento, una vera forza della natura. E largo sulla fascia è ancora più devastante. Scappa in profondità, viene incontro, punta, salta l’uomo, prova la conclusione. Fa tutto, e lo fa bene. Tranne la conclusione, ma la dea bendata lo aiuta e gli offre un pallone soltanto da spingere in rete. Gol meritato e palma di migliore in campo.

Ménez 6.5 – Signori, è sempre lui. E per certi versi la cosa fa anche ridere. Si eclissa nel primo tempo, segna e si accende alla grande nella ripresa, poi reagisce a un fallo. Tipico. Signori, è sempre lui.

Galabinov 7 – Il suo voto è racchiuso tutto in pochi minuti. La arpiona di testa e distrugge la traversa, poi è freddissimo dal dischetto. Da insufficienza fino a questo doppio episodio, ma è ancora in ritardo di condizione.

dal 59′ Bellomo 6.5 – Come sempre ingresso prezioso: entra e c’è il solito cambio di passo.

dal 59′ Bianchi 6.5 – Quando c’è da fare i duri, eccolo. Sempre presente.

dal 72′ Montalto 6 – Centimetri, sportellate e qualche fallo. Fa quello che deve fare.

dal 72′ – Laribi 5.5 – Chissà se la signora in Via Mercalli avrà raccolto il suo pallone. Brutto rimbalzo e troppa frenesia, per fortuna non si pagano caro.

dal 93′ Situm s.v.