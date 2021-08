Reggina-Monza 0-0, le pagelle di StrettoWeb: Cionek-Stavropoulos, da lì non si passa

22 Agosto 2021 20:16

E’ appena terminata la prima di campionato Reggina-Monza: le pagelle di StrettoWeb alla fine della sfida del Granillo

Alla prima è 0-0. Una buona Reggina stoppa il Monza in un Granillo di nuovo festante e festoso. La partita la fanno gli uomini di Aglietti, che partono a spron battuto e sfiorano più volte il gol all’inizio. Partita più tranquilla nella ripresa, per via del periodo e delle temperature. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Micai 6 – Non rischia nulla, non effettua neanche una parata. Impegnato solo nelle uscite, è sempre attento e non commette sbavature.

Lakicevic 6 – Né infamia né lode: tanta corsa e diversi palloni messi in mezzo, non tutti precisi. Sufficiente.

Cionek 7.5 – Prestazione impeccabile, è il migliore in campo. Riparte da dove si era fermato lo scorso anno: tanta consistenza, concentrazione ed esperienza.

Stavropoulos 7 – Anche per lui ottima prestazione: bene di testa, in copertura e in marcatura. Se il Monza non ha praticamente mai affondato, il merito è tutto della cerniera di centrali.

Di Chiara 6.5 – Motorino instancabile sull’out di sinistra, dimostra come sempre grande dimestichezza con la fase offensiva.

Ricci 5.5 – Non benissimo, sembra col freno a mano tirato, un po’ come a Salerno. Staziona sul suo out ma non punta quasi mai l’uomo né la porta.

Bianchi 6.5 – Quest’anno ha compiti prettamente difensivi, per via del cambio di modulo. Niente inserimenti ma solo tanta corsa e legna. Esegue bene il compito.

Crisetig 6.5 – Il capitano e professore oggi taglia e cuce molto bene. Importantissima conferma.

Laribi 6 – Poco meglio di Ricci, sufficiente. Tenta qualche cambio di gioco, ma non crea superiorità numerica.

Rivas 6.5 – E’ il più imprevedibile degli amaranto, l’unico che prova a creare pericoli: punta l’uomo, si accentra, si muove su tutto il fronte offensivo. Unica pecca sotto porta, dove aspetta sempre un secondo in più e perde l’attimo.

Montalto 5.5 – Aglietti era un attaccante e lui, dagli attaccanti, pretende il massimo. Si sbraccia più volte per qualche errore del centravanti, che non è ancora al top della condizione. Non mancano impegno e abnegazione, prova a dialogare con Rivas, che sfrutta la profondità fornita dal compagno.

dal 61′ Bellomo 6 – Entra per provare a dare la scossa, ma nell’ultima parte la Reggina ne ha meno.

dal 61′ Galabinov 6 – Il tocco si vede, ma ci sarà modo di vederlo in campo con più frequenza. Nel finale prova il super gol su punizione, ma la palla non passa di poco.

dal 76′ Menez 6 – Si accende a sprazzi, ma nel finale – vale lo stesso discorso di Bellomo – la squadra ha meno forza per attaccare. Si guadagna con una giocata la punizione dal limite.

dal 90′ Liotti sv –

All. Aglietti 6+ – Aveva detto, dopo una delle prime amichevoli, che la squadra forse non sarebbe stata bellissima all’inizio. Bisogna riconoscere che, invece, la Reggina c’è, è viva e ha le idee chiare. Alla prima di campionato, e con queste temperature, gli amaranto hanno saputo gestire bene le energie leggendo le varie fasi di gioco della gara. E’ mancata la finalizzazione, ma i segnali sono abbastanza positivi.