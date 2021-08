Reggina, che spettacolo le nuove maglie! I richiami alla storia, all’antica Grecia e la Dea Athena in primo piano [FOTO e VIDEO]

21 Agosto 2021 20:11

La Reggina ha presentato le nuove maglie: ecco le divise che Loiacono e compagni indosseranno a partire da domani

La maglia è bellissima, ma l’idea ancor di più. La Reggina ha presentato le nuove divise, quelle che da domani indosserà per tutto il corso della stagione. E, al di là dell’aspetto puramente estetico, ha scelto il fascino della storia. Una maglia che rispecchia la storia della città, e non solo nei colori. Il club amaranto ha scelto infatti i richiami all’antica Grecia, nel font e nella preparazione. Tutti gli indizi di questi giorni portavano infatti a quello. Dalla frase “a difesa di una fede” alla scelta di tre difensori (tra cui uno greco, Stavropoulos) nei vari contenuti foto e video. Con la grande chicca: l’immagine della Dea Athena impressa in primo piano nella parte anteriore della divisa. E’ proprio lei che difende la città di Reggio, con la sua statua ad altezza naturale posta all’Arena dello Stretto. Inizialmente rivolta verso il mare, per volere dell’ex Sindaco Italo Falcomatà venne rivolta verso la città stessa, in segno di protezione. La maglia è, ovviamente, completamente amaranto con strisce verticali e oblique. Dalla prossima settimana sarà disponibile allo Store e sullo shop online. In basso foto e video realizzati dal club.