Reggina, tutto pronto per le nuove maglie: i primi indizi social e la data di presentazione [FOTO]

20 Agosto 2021 15:24

Primi indizi social della Reggina sulle nuove maglie, che verranno svelato domani nel pomeriggio

La Reggina domenica comincia il suo campionato di Serie B. Al Granillo arriva il Monza di Berlusconi e Galliani. Sempre molta curiosità e un po’ di aspettative sulla squadra, che ha cambiato faccia specialmente a centrocampo, pur non rivoluzionando l’organico. Dopo l’addio con Baroni è arrivato l’indimenticato bomber Aglietti, che ha cominciato a far intravedere le sue idee di gioco lunedì scorso a Salerno in Coppa Italia.

Ma non c’è solo il campo, in questa fase. Ad inizio stagione la curiosità è anche legata a fatti extra, staccati ma non troppo. Come le nuove maglie. Il club ha svelato il nuovo font nella trasferta in Campania, ma ha sfoggiato divise “nude”, in attesa degli sponsor (su cui ieri è intervenuto il presidente Gallo). Domenica c’è l’esordio e quindi non rimane molto altro tempo. Domani è l’ultimo giorno utile e infatti domani la Reggina presenterà le nuove maglie. Dalla mattina di oggi, infatti, sono diversi gli aggiornamenti social del club, che sta avvicinando pian piano l’evento con i soliti indizi. Tra questi, svelato anche l’orario: le 19.14, giocando con la storica data di nascita del club. Appuntamento sui social domani, dunque, sabato 21 agosto alle ore 19.14 per scoprire come saranno le nuove maglie della Reggina. In basso gli indizi social. Nella prima si possono vedere due maglie, la numero 19 e la numero 14 vicine; nella seconda sono presenti i difensori Cionek, Stavropoulos e Regini, in piedi, frontalmente, a mostrare lo sponsor tecnico Macron e il logo del club.