9 Agosto 2021 15:25

Oltre 100 mila followers hanno potuto ammirare il borgo in provincia di Reggio Calabria

Scilla è un posto incantevole in grado di fare innamorare tutti. Persino l’attrice americana Blanca Blanco. Durante la sua vacanza in riva allo Stretto di Messina, la star si è messa in posa nel romantico scenario di Chianalea, piccolo borgo marinaio. Le viuzze inconfondibili, l’odore del mare e il rumore delle onde hanno conquistato la moglie di John Savage, raggiungendo sui social i suoi oltre 100 mila followers.