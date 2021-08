Asd Vigor 1919, è iniziata oggi la preparazione precampionato: i calciatori convocati da mister Viterbo

27 Agosto 2021 20:24

L’Asd Vigor 1919 è ripartita e ha iniziato oggi la preparazione precampionato: i calciatori convocati da mister Viterbo

Dopo la rivoluzione calcistica della città di Lamezia, con la nuova squadra di Saladini che sta costruendo un’autentica corazzata con l’obiettivo di riconquistare la Serie C, l’Asd Vigor è ripartita dal basso, formando una nuova società. Di seguito l’elenco dei calciatori presenti oggi al D’Ippolito e che saranno a disposizione di mister Viterbo per la preparazione precampionato a La Giurranda. Ulteriori innesti sono attesi per i prossimi giorni. La squadra si allenerà dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30.

Portieri:

Nascardi Giacomo Francesco (2002)

Vescio Giuseppe (2000)

Difensori:

Calidonna Simone (1997)

Caruso Paolo (1991)

Cittadino Andrea (2000)

Gallo Carlo (1989)

Rizzuto Simone Alessio (1996)

Centrocampisti:

Biwang Bernard (1999)

Minicozzi Steven (2000)

Scardamaglia Antonio Davide (2001)

Tarzia Davide (1981)

Attaccanti:

Buccinnà Antonio (1985)

Giudice Antonio (2001)

Perri Antonio (2000)

Scarpino Giuseppe (1991)

Simonetti Gregorio (1990)

Zaffino Michele (1994)