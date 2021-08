L’ASD Ardore si è presentato alla cittadinanza: la definizione dell’organigramma societario

30 Agosto 2021 12:59

L’ASD Ardore si è presentato alla stampa ed ai tifosi

Nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno del Lido Hashtag, la dirigenza dell’ASD Ardore ha presentato alla stampa ed ai tifosi e sponsor presenti, la nuova stagione calcistica 2021/22 che svolgerà in Prima Categoria. La squadra viene quindi rinforzata confermando tutta il vecchio gruppo con nuovi innesti. Riconfermato senza esitazione il Presidente, l’avvocato Eugenio Minniti, simbolo del ritorno del calcio importante ad Ardore, che sarà affiancato da Bruno Sansotta e Riccardo Varacalli, rispettivamente vice presidente e direttore sportivo, assieme a Gianfranco Sorbara, che si occuperà delle relazioni esterne ed a Bruno Morabito, Nando Bara, Domenico Gelonese, Domenico Zangara, Francesco Patea e Pino Varacalli, che presidente la Academy Magna Grecia dei piccoli, che completano il gruppo. Lo staff tecnico vede riconfermato Salvatore Favasuli coadiuvato da Roberto Marando e dal medico sociale dott. Massimo Colomba. Un team quindi rafforzato e coeso che vede l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Campisi che da sempre ha lavorato per il rilancio del calcio in città, in prima fila al fianco della dirigenza.