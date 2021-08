L’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria in campo nell’alta formazione

9 Agosto 2021 11:52

La nota di Giorgio Durante, Presidente dell’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria

“È passato un bel po’ di tempo da quando abbiamo dato vita all’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria ed un paio di anni fa ho fortemente voluto che l’Accademia fosse tra gli enti promotori della Fondazione Iridea e dell’omonimo ITS. Perché siamo stati sempre convinti che attraverso l’enogastronomia e il turismo si può ottenere quello sviluppo economico sociale ed economico della Calabria, che tutti noi meritiamo e che l’Europa intera attende”, dichiara visibilmente soddisfatto Giorgio Durante, Presidente dell’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria, ente culturale riconosciuto dalla Regione Calabria e vicepresidente della Fondazione Iridea.

“Finalmente si parte, in un percorso condiviso con l’Istituto Mancini-Tommasi di Cosenza e la sua Dirigente Graziella Cammalleri, oltre che con la Fondazione Carical e il Prof. Mario Bozzo e decine di enti e associazioni, come la Provincia di Cosenza, la Città di Rende, il CNR, l’impresa sociale Promidea, Fattoria Biò, I’impresa agricola Le Querce, Macramè, Calabra maceri e servizi, l’ente formativo Midia, C.C.E.P. UNLA, la Cooperativa Sociale Dignità del Lavoro – prosegue Durante – sperando di non aver dimenticato nessuno di quanti hanno avviato un lavoro certosino di relazioni e rete, iniziato con soddisfazione molti mesi addietro, sotto il coordinamento della Prof. Felicita Cinnante, oggi Presidente della Fondazione stessa, socio fondatore succeduta a Mario Bozzo”.

L’ITS Iridea nasce per offrire ai giovani in possesso di diploma, che non vogliono iscriversi all’università, preferendo un percorso tecnico professionale di alta formazione, un’alternativa qualificante e qualificata utile a conseguire il titolo di Tecnico Superiore per il Controllo, la Valorizzazione e il Marketing delle Produzioni Agrarie, Agroalimentari e Agroindustriali.

La scadenza delle iscrizioni, che si può effettuare online sul sito www.itsiridea.it, è fissata per fine Agosto 2021.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria, che formano tecnici superiori (V livello EQF) nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.

“Noi ci siamo e ci saremo con i nostri docenti, con le nostre eccellenze, con le nostre imprese”, conclude Durante.

Il partenariato per la costituzione della Fondazione ITS Iridea nasce con la mission di operare nel campo dell’educazione, della formazione e dello sviluppo sostenibile, per la crescita e la promozione dell’enogastronomia calabrese, supportata dalle nuove tecnologie, strettamente collegata alle tradizioni, alla cultura e all’arte, nell’ottica anche di un miglioramento dell’offerta turistica e ricettiva, sempre più professionalizzata.

Per informazioni scrivere a: info@itsiridea.it