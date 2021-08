La “Via dei Borghi” a Sant’Agata del Bianco

6 Agosto 2021 12:22

Domenica 8 Agosto La via dei borghi “summer” giungerà nel paese natale del grande scrittore Saverio Strati. Il progetto nato dalla sinergia tra Il Giardino di Morgana e Kalabria Experience torna con una veste serale in questa estate 2021 in questa seconda tappa prima della conclusione nel magnifico borgo di Bova.

Si consolida anche quest’anno la collaborazione con l’agenzia viaggi Full Travel Service di Giuseppe Canzonieri. La tappa di domenica 8 agosto si avvarrà del patrocinio dell’amministrazione comunale di Sant’Agata oltre che della fattiva collaborazione della Giunta Comunale del centro Aspromontano. Sarà un viaggio emozionale, alla ricerca della nostra radice culturale ed identitaria con la visita ad un paese che trasuda voglia di riscatto, capace di mescolare la bellezza suggestiva dei tipici vicoli delle borgate calabresi alla street art, senza dimenticare i tanti punti di interesse storico come la casa dello scrittore Saverio Strati. Tanti momenti di condivisione, letture ed approfondimenti, incontro con gli attori locali della rinascita del Borgo caratterizzato ormai da innumerevoli iniziative che durante l’anno catturano l’attenzione dei media e del turismo fuori stagione.

PROGRAMMA

Ore 17:00 – Raduno e ritrovo presso piazzale Antistante al Cimitero di Africo M.na

Ore 17:30: Arrivo Piazza Municipio a Sant’Agata del Bianco – Accoglienza dell’Amministrazione Comunale) premessa progetto culturale Amministrazione di Sant’Agata

L’ITINERARIO AL BORGO:

Murales “Ragazzo illuminato dalla luce della storia”, Murale “nascondino e panchina letteraria”, Murale pittore Fàbon, Opera Linfa Vitale, Murale Cinema, Piazzetta e Murale Tibi e Tascia “Improvvisazione serenata”, Visita casa Saverio Strati e Museo delle cose perdute, Discesa Palazzo Borgia (casa dove si riunivano i Rivoluzionari Santagatesi), Via delle porte Pinte, Murale Poeti Contadini, Casa Vincenzo Tedesco (con installazione inizio libro Gaudio Incorpora), Discesa Museo Artisti Santagatesi, Visita Museo, Murale S.Agata V.M., Visita Murale Dante, Murale “Orecchio dei desideri”

GRAN FINALE

Sosta nel “Giardino del Pensiero” con letture e riflessioni su Saverio Strati, accompagnata da musicisti locali.