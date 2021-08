Dal 20° al 5° posto, il miracolo di Mancini! L’Italia è quinta nel Ranking Fifa: la Top 10 dopo gli Europei

12 Agosto 2021 12:24

La Nazionale italiana è al quinto posto del Ranking Fifa: la Top 10 dopo gli Europei

Era al 20° posto, fino a un po’ di tempo fa. C’era la mancata qualificazione ai Mondiali, una selezione completamente da ricostruire e tanta sfiducia. Poi è arrivato lui, Roberto Mancini, e… voilà. In poco tempo ha creato una squadra quasi perfetta, capace di arrivare sul tetto d’Europa un mese fa. E dal 20° l’Italia è scalata al 5° posto. E’ questo l’ultimo aggiornamento del Ranking Fifa. Gli azzurri sono di nuovo nella Top 10, con sole quattro nazionali davanti. E rimanere tra le prime 7 vuol dire partire in prima fascia ai sorteggi per Qatar 2022. Ecco la classifica.