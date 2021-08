Acr Messina, prende forma il nuovo organico dopo la rivoluzione tecnico-societaria: la rosa aggiornata dopo gli ultimi movimenti di mercato

9 Agosto 2021 17:09

La rosa aggiornata dell’Acr Messina ruolo per ruolo, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione e dopo la rivoluzione tecnica e societaria

L’Acr Messina prende forma. La promozione raggiunta ha rappresentato un vero e proprio taglio col passato, in tutti i sensi. Non solo Serie C al posto della D, non solo professionismo al posto del dilettantismo, ma vera e propria rivoluzione, tecnica e societaria. Oltre ai vari cambi al vertice, all’interno della dirigenza, il club peloritano ha deciso anche di cambiare allenatore e salutare la squadra protagonista della trionfante stagione. Si riparte da zero, reset. E così anche la rosa ha subito un autentico smantellamento. Tutti nuovi, i componenti dell’organico dell’annata da poco iniziata, ma ne serviranno ancora molti altri per mettere a punto la squadra a disposizione di mister Sullo. La scorsa settimana si sono registrare numerose ufficialità, mentre la squadra si trova in ritiro a Zafferana Etnea tra calciatori da poco annunciati, altri in prova ed altri in attesa della firma. Nell’attesa che la rosa possa essere completata o comunque puntellata a dovere, questi ad oggi sono gli elementi che la compongono, divisi ruolo per ruolo (tra parentesi la scadenza del contratto).

PORTIERI

Michal Lewandowski (2023)

Antonino Fusco (2023)

DIFENSORI

Tiago Lisboa Silva Gonçalves (2023)

Gabriele Morelli (2023)

Daniele Sarzi Puttini (2022)

CENTROCAMPISTI

Amara Konate (2023)

Lamine Fofana (2023)

ATTACCANTI