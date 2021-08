Reggina, Tumminello è amaranto. E ora l’assalto al colpaccio in attacco per completare il reparto

13 Agosto 2021 16:42

La Reggina ha definito l’arrivo del giovane attaccante Marco Tumminello, che la prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato

Ieri era quasi fatta, oggi è praticamente definita. Marco Tumminello è un nuovo calciatore della Reggina. Il club amaranto ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta per avere in rosa il giovane attaccante scuola Roma, negli ultimi tempi costretto a una serie di infortuni che ne hanno frenato la crescita. Si attende l’ufficialità della società dello Stretto, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Il classe ’98 si aggiunge a Denis e Montalto nella batteria degli attaccanti. Manca, ancora, il quarto e ultimo tassello da regalare a mister Aglietti, il colpaccio esperto e da doppia cifra tanto atteso. Poche novità rispetto alle ultime settimane: l’obiettivo numero uno è sempre Samuel Di Carmine. Qualche passo in avanti, negli ultimi giorni, c’è stato, ma altri contatti e incontri sono previsti a breve.