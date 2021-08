Volley, presentata ufficialmente la nuova Akademia Sant’Anna: “lavoriamo per progetti ambiziosi”

31 Agosto 2021 11:53

Ieri sera è stata presentata ufficialmente la nuova Akademia Sant’Anna: il numero uno del club, Fabrizio Costantino, si è dichiarato voglioso e ambizioso di cominciare bene la stagione

Si è tenuta nella serata di ieri, lunedì 30 agosto 2021, nell’incantevole cornice del Ristorante Grecale di Messina, la presentazione ufficiale della squadra e dello staff di Akademia Sant’Anna che parteciperanno al prossimo campionato Nazionale di Serie B1 di pallavolo femminile.

Tanti presenti e grande entusiasmo per la prima “uscita” ufficiale da parte del club al completo, al quale si è aggregato nelle ultime ore anche il Direttore Tecnico Nino Gagliardi, impegnato fino alla scorsa settimana con la Nazionale Italiana under 18 per un collegiale di preparazione al prossimo Campionato del Mondo, in programma a metà settembre in Messico. “Finalmente sono a Messina – commenta Gagliardi – al lavoro con il gruppo e con lo staff. Seguirò da vicino le prossime due settimane cercando di programmare con lo staff al meglio l’avvicinamento alle prime amichevoli. Nella scorsa settimana Emanuele e lo staff mi hanno costantemente aggiornato sul lavoro svolto e sono stati soddisfatti di questi primi giorni. Sappiamo che all’inizio c’è sempre grande entusiasmo, il mio compito sarà quello di far sì che questa bella atmosfera continui tutto l’anno grazie al lavoro e speriamo, essendo bravi, anche ai risultati”.

Durante la serata, condotta insieme da Antonio Vadalà e Noemi David, spazio alla presentazione di tutte le atlete che compongono il roster di Akademia per la stagione 2021/22, un collettivo tanto completo quanto ambizioso. “Non nascondiamo le nostre grandi aspettative ma sappiamo che dobbiamo stare con i piedi per terra e pensare a lavorare sodo giorno dopo giorno – questa la sintesi di Fabrizio Costantino, numero 1 di Akademia Sant’Anna – Stiamo operando a 360° dentro e fuori dal campo programmando obiettivi importanti per noi e per la nostra città. Già da quest’anno abbiamo aggiunto ulteriore valore a squadra e staff per puntare ancora più in alto, nella piena consapevolezza che, comunque, sarà un campionato molto complicato e solo lavorando con serietà e determinazione quotidianamente potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Spazio poi ai tanti partner che si sono avvicinati ad Akademia grazie ad un importante lavoro di promozione strategica sul territorio ed ufficializzate anche tutte le cariche tecniche e dirigenziali, con la nomina del Presidente Onorario, carica affidata a Giuseppe David. Cosi come non poteva mancare il sostegno da parte della Fipav, presente con Antonio Locandro (vicepresidente del Comitato Regionale Sicilia) e con il Presidente del Comitato Territoriale di Messina, Alessandro Zurro.

Questo il roster completo di Akademia Sant’Anna per la stagione 2021/2022: Barbara Varaldo (Opposto, n. 1), Ludovica Fabbo (Palleggiatrice, n. 3), Ambra Composto (Centrale, n. 5), Valentina Martilotti (Schiacciatrice, n. 6), Sara Anselmo (Centrale, n. 7), Margherita Muzi (Palleggiatrice, n. 9), Martina Quarto (Libero, n. 10), Marianna Iannone (Schiacciatrice/Opposto, n. 11), Deborah Liguori (Schiacciatrice, n. 12), Elisa Maria Garofalo (Schiacciatrice, n. 13), Erika Dell’Ermo (Centrale, n. 15), Michela Pisano (Libero, n. 16).