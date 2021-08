La Polizia di Messina con i giovani, ieri si è tenuta la Giornata Internazionale della Gioventù: le iniziative da Patti a Taormina [FOTO]

13 Agosto 2021 09:57

Importante occasione per promuovere valori quali legalità e rispetto delle regole nelle fasce più giovani della cittadinanza

Ieri, Giornata Internazionale della Gioventù, è stata un’importante occasione per promuovere valori quali legalità e rispetto delle regole nelle fasce più giovani della cittadinanza e ribadire la prossimità della Polizia di Stato verso i cittadini. È questo lo spirito con cui la Questura di Messina ha organizzato una serie di punti informativi, in città e provincia, usando lo slogan “La Polizia con i giovani”. In particolare, tali punti informativi, presieduti da personale della Polizia di Stato, sono stati organizzati a Messina e per ciascuna città sede di Commissariato con lo scopo di informare i giovani su diverse tematiche, tra cui i rischi correlati alla navigazione sul web e all’uso dei social media nonché i pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

A Messina, la Sezione Polizia di Frontiera ha operato presso il corner arrivo navi da crociera, la Sezione Polizia Ferroviaria presso la stazione centrale dei treni, mentre la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni nel gazebo predisposto in località Torre Faro, presso cui hanno presenziato anche operatori della Polizia Scientifica, delle Volanti, della Polizia Stradale ed un’unità cinofila. Gli artificieri hanno, invece, affiancato i poliziotti di quartiere a Taormina, mentre a Capo d’Orlando, Patti e Milazzo, lungo il litorale tirrenico, personale a bordo di acquascooter ha fornito un contributo ai punti informativi presenti in prossimità del mare per fornire info utili e consigli per un’estate in sicurezza.

Nel pomeriggio hanno fatto visita al punto informativo sito in piazzetta dell’Angelo, località Torre Faro, il Prefetto, Dott.ssa Di Stani, il Questore, Dott. Capoluongo, il Procuratore Capo, Dott. De Lucia, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Dott. Mastrodomenico, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri, Dott. Izzo e l’Assessore comunale con delega alla Polizia Municipale, Dott.ssa Musolino, che si sono compiaciuti con i poliziotti per l’importante attività di informazione svolta.