La gaffe della pagina facebook di Matteo Salvini: “confonde” Gambarie con Taurianova

16 Agosto 2021 21:50

Incredibile gaffe della pagina facebook di Matteo Salvini che “confonde” Gambarie con Taurianova che è la seconda tappa nel reggino del leader della Lega

Giornata nel reggino per Matteo Salvini. Poco fa il leader della Lega si è recato a Gambarie in una delle aree maggiormente colpite dagli incendi distruttivi dei giorni scorsi e successivamente a Taurianova. La pagina facebook di Salvini, sempre molta attiva nel commentare le varie notizie ed a seguire l’ex ministro nelle varie iniziative, ha però “confuso” l’Aspromonte con Taurianova. Difatti, come si può notare dalla foto in basso, sullo sfondo è chiaramente la località montana, mentre la frase di accompagnamento parla di “una marea di gente a Taurianova (Reggio Calabria) con la Lega per firmare i Referendum sulla Giustizia”.